L'iPhone 17e en promo à 782€ : offrez-vous un iPhone neuf et moderne au meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous ne désirez pas tenter l'aventure du smartphone d'occasion et que vous voulez un iPhone, cette promotion sur l'iPhone 17e permet d'opter pour un modèle neuf au meilleur tarif.
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D'un point de vue design, l'iPhone 17e ne diffère guère de son prédécesseur dont il reprend les grandes lignes. Il est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, qui
C’était l’un des changements les plus attendus : l’iPhone 17e adopte enfin le MagSafe, là où l’iPhone 16e se limitait à la recharge sans fil Qi. L’iPhone 17e permet la recharge sans fil jusqu’à 15 W, contre 7,5 W avec l’iPhone 16e. Ce modèle bénéficie d'une batterie de 4 005 mAh et d’une longue autonomie allant jusqu’à 26 heures de lecture vidéo. Les accessoires magnétiques d’Apple (chargeurs, supports, batteries) redeviennent donc pleinement compatibles, rapprochant encore davantage ce modèle
Sous le capot, l’iPhone 17e est porté par la puce A19, également présent sur l’iPhone 17, couplée au modem cellulaire C1X, une évolution du C1 introduit sur l’iPhone 16e. Selon la Pomme, ce nouveau modem offrirait des débits jusqu’à deux fois plus rapides, améliorant la connectivité mobile au quotidien, notamment en 5G. Notons que l'iPhone 17e est eSim only dans davantage de pays (liste ici).
Côté photo, Apple propose toujours son capteur Fusion de 48 MP, capable de capturer des clichés détaillés et d'un mode portraits de nouvelle génération. Techniquement, elle affirme que
Le module permet également un zoom optique 2x présenté comme de qualité équivalente, présenté par Apple comme
L’iPhone 17e est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Il a été testé en laboratoire dans des conditions contrôlées et a obtenu l’indice de protection IP68. L’iPhone 17e est proposé en trois finitions : un noir très classique, un joli blanc et un rose pastel,
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MagSafe arrive enfin sur le modèle « e »
D'un point de vue design, l'iPhone 17e ne diffère guère de son prédécesseur dont il reprend les grandes lignes. Il est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, qui
lui confère une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de la génération précédente et une faible réflectance.
C’était l’un des changements les plus attendus : l’iPhone 17e adopte enfin le MagSafe, là où l’iPhone 16e se limitait à la recharge sans fil Qi. L’iPhone 17e permet la recharge sans fil jusqu’à 15 W, contre 7,5 W avec l’iPhone 16e. Ce modèle bénéficie d'une batterie de 4 005 mAh et d’une longue autonomie allant jusqu’à 26 heures de lecture vidéo. Les accessoires magnétiques d’Apple (chargeurs, supports, batteries) redeviennent donc pleinement compatibles, rapprochant encore davantage ce modèle
edu reste de la gamme.
Puce A19, modem C1X, capteur photo 48 Mpx polyvalent
Sous le capot, l’iPhone 17e est porté par la puce A19, également présent sur l’iPhone 17, couplée au modem cellulaire C1X, une évolution du C1 introduit sur l’iPhone 16e. Selon la Pomme, ce nouveau modem offrirait des débits jusqu’à deux fois plus rapides, améliorant la connectivité mobile au quotidien, notamment en 5G. Notons que l'iPhone 17e est eSim only dans davantage de pays (liste ici).
Côté photo, Apple propose toujours son capteur Fusion de 48 MP, capable de capturer des clichés détaillés et d'un mode portraits de nouvelle génération. Techniquement, elle affirme que
l'iPhone 17e reconnaît les personnes, les chiens et les chats et enregistre automatiquement les informations de profondeur, ce qui permet aux utilisateurs de transformer des photos en de beaux portraits avec un arrière-plan flou après la capture et d'ajuster le point de mise au point dans l'application Photos.
Le module permet également un zoom optique 2x présenté comme de qualité équivalente, présenté par Apple comme
deux appareils photo en un. La vidéo n’est pas en reste avec l’enregistrement 4K en Dolby Vision, une bonne surprise pour ce niveau de prix. En revanche, pas d'Ultra Wide ! Ce qui supprime quatre fonctionnalités : le zoom arrière à 0.5x, la photographie macro, la capture spatiale et le mode Cinématique vidéo.
L’iPhone 17e est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Il a été testé en laboratoire dans des conditions contrôlées et a obtenu l’indice de protection IP68. L’iPhone 17e est proposé en trois finitions : un noir très classique, un joli blanc et un rose pastel,