Nostalgie : il redonne vie à un iBook G3 avec un iPad et un clavier !

Palourde

N'hésitez pas à nous envoyer vos montages et créations ! Nous publierons les meilleures d'entre eux !

Depuis, la machine -qui a pris quelques années- conserve de nombreux fans comme skipperfilms sur TikTok: Vidéos, Lives, Musique Dans une vidéo , ce dernier a ainsi récupéré lapour y intégrer un iPad , un clavier et un chargeur d' Apple Watch . Il y a même rajouté un compartiment pour l' Apple Pencil . Les pièces indispensables pour l'opération ont été réalisées via une. Pour le reste, un certain nombre de câbles ont été habilement dissimulés dans le coquillage.Ainsi, l’ iPad se loge à la place de l’écran, sous lequel l’ Apple Pencil peut être rangé, les anciens ports USB ont été transformé en ports USB-C et unea été ajoutée pour assurer unesuffisante ainsi que la possibilité desa montre pommée sur une zone au-dessus du clavier.