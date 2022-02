Un MacBook Pro M2 d'entrée de gamme dès le mois prochain ?

Selon les informations recueillies par DigiTimes auprès de la chaine d'approvisionnement d'Apple,, qui viendrait prendre la relève du modèle 13 pouces avec Touch Bar lancé en novembre 2020 et reprenant l'esthétique des modèles équipés d'une puce Intel. L'information reste à prendre avec des pincettes (de bonne taille ^^), la puce M2 devant jusque-là être étrennée avec le MacBook Air M2, dont la présentation n'est pas prévue avant mi-2022, voire pour la fin de l'année pour les plus pessimistes.Les sources de DigiTimes indiquent que les chaines de production auraient tourné en continu, y compris pendant la période du nouvel an lunaire afin de disposer d'un stock suffisant pour permettre un lancement début mars ( la Keynote pourrait avoir lieu le 8 mars ). Outre la puce M2, l, bien qu'il semblerait possible que la dalle passe à 14 pouces et que la Touch Bar soit abandonnée selon les autres bruits de couloir.Pour rappel, le SoC (pour System on a Chip) d, certainement mieux que les M1, M1 Pro et M1 Max sur ce point, tout en restant moins performant que les versions haut de gamme (M1 Pro/Max) lorsque l'ensemble des cœurs seront sollicités. La partie GPU pourrait également faire un bond en avant en profitant des avancées techniques et en s'appuyant sur une légère hausse (10 ?) du nombre de cœurs (entre 7 et 8 cœurs actuellement sur la M1).