MacBook Air M2 : à quoi s'attendre ? Faut-il patienter ?

En novembre 2020, Apple commercialisait la première fournée de machines dotées d'une puce Apple Silicon avec les MacBook Pro 13" MacBook Air et Mac mini M1 permettant ainsi à Cupertino de se concentrer sur les entrailles de ces machines, et laissant un peu de répit aux équipes de design qui devaient plus tard accoucher des iMac M1 et MacBook Pro 14 et 16 pouces M1 Pro/M1 Max Avec l'itération à venir cette année,, et peut-être profiter de l'efficacité énergétique des puces Apple Silicon pour s'offrir une robe digne du nom(le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1 ont des mensurations assez proches, et seuls 110 grammes les séparent sur la balance).Selon les différentes rumeurs (dont il fait parfois se méfier comme nous l'ont prouvé les bruits de couloir sur l' Apple Watch Series 7 ),(à peine l'épaisseur d'un port USB-C selon certains, il faudra alors faire attention à la rigidité de la structure), avec des bords plus verticaux comme le reste de la gamme, un clavier et des contours d'écran reprenant le coloris blanc très légèrement cassé des iMac M1 , et même en reprendre les différentes couleurs pour le châssis.Du côté de l'écran, Apple pourrait offriravec une luminosité en nette hausse et un meilleur contraste, tout en conservant une dalle culminant à 60 Hz afin de réduire les coûts et permettant d'étager la gamme en laissant l'apanage du rafraîchissement variable grimpant à 120 Hz ProMotion aux MacBook Pro 14 et 16 pouces La webcam pourrait également passer de FaceTime HD 720p à 1080p et ainsi rattraper les iMac M1 et les derniers MacBook Pro , qui ne serait pas réellement raccord avec les rumeurs de bordures d'écran blanches, ne permettant pas à Apple de la camoufler en mode plein écran en affichant une bande noire sur la partie supérieure de l'écran.Pour ce qui est de la connectique,, ainsi que la sortie audio en mini jack 3,5 millimètres (mais de quel côté ? A gauche comme sur les nouveaux MacBook Pro, ou à droite comme sur les générations précédentes ?). Il semble peu probable que Cupertino remplace un des deux ports USB-C/Thunderbolt par le MagSafe, la machine se retrouverait alors avec un port unique, point reproché au regretté MacBook 12 pouces.Il ne serait pas étonnant qu'Apple s'appuie sur les avancées de son département audio, qui a fait des merveilles sur les derniers MacBook Pro, pour(Apple évoquera certainement le termelors de la présentation), et ainsi respecter sa réputation (méritée) sur ce point.Autre point cristallisant les attentes, le nouveau SoC de Cupertino, évolution de la très bien née puce M1, qui devrait faire ses premiers pas au sein du MacBook Air 2022 et logiquement porter le nom de M2. Sur ce point,. Le SoC (pour System on a Chip) devrait s'appuyer sur les cœurs performantset efficientsde l'A15 (la puce M1 se base sur les cœurs Firestorm et Icestrom de l'A14) et ainsi offrir des performances en hausse sur un seul cœur, certainement mieux que les M1, M1 Pro et M1 Max sur ce point, tout en restant moins performant lorsque l'ensemble des cœurs seront sollicités. La puce M2 pourrait, selon certaines rumeurs, accueillir 2 CPU cœurs supplémentaires pour un total de 10 cœurs, soit deux de plus que sur la puce M1 Pro des MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme (qui dispose de 6 cœurs performants et 2 cœurs efficients, Apple pourrait alors proposer 5 cœurs performants et 5 efficients sur la M2, ou tout simplement se contenter de 8 cœurs au total, 4 performants et 4 efficients).La partie GPU pourrait également faire un bond en avant en profitant des avancées techniques et(entre 7 et 8 cœurs actuellement, contre 14, 16, 24 ou 32 sur les M1 Pro et M1 Max). Quels que soient les choix de Cupertino, la maitrise de la consommation devrait permettre de conserver un fonctionnement fanless (sans ventilateur) et donc un silence sans faille (point très agréable du MacBook Air M1 ). La puce M2 pourrait également être l'occasion de permettre aux utilisateurs, point limitant sur la version actuelle (un seul moniteur externe via les ports Thunderbolt, sauf à passer par l e protocole DisplayLink ), ou encore de proposer(ce qui n'est malheureusement pas le cas sur les M1/M1 Pro/M1 Max)Toutes ces évolutions, qui pourrait d'ailleurs rester au catalogue afin d'offrir une entrée de gamme plus accessible financièrement. Le modèle actuel débutant à 1129 euros , la nouvelle mouture pourrait être proposée aux alentours de 1299 euros, à moins qu'Apple ne fasse un effort sur ce point (le rêve est permis).Les différentes rumeurs n'évoquent pas, et la pénurie de composants (nouvelle puce M2, dalle Mini-LED) pourrait également repousser la mise sur le marché, Apple ayant déjà du mal à livrer rapidement les MacBook Pro 14 et 16 pouces Comme souvent dans l'informatique,. Si vous avez besoin d'une machine immédiatement, le MacBook Air M1 reste tout à fait recommandable et largement assez puissant pour de nombreux utilisateurs (qui, en général, savent s'ils ont besoin de plus de puissance). De plus, le Refurb permet de profiter de ces machines à un tarif (dès 959 euros) que sera nécessairement plus bas que la nouvelle mouture lors du lancement.afin de profiter de l'ensemble des améliorations, quitte à se rabattre sur une version M1 si l'évolution du design ou des composants ne vous convainc pas.