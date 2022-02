CalDigit propose une version 18 ports et Thunderbolt 4 de son fameux dock TS3 plus

Le nouveau venu répond au doux nom de Thunderbolt Station 4 (ou TS4) et(ce qui sera suffisant pour la plupart des machines Apple, à l'exception des MacBook Pro 16 pouces lancés au galop), deux ports Thunderbolt 4 (15W), trois ports USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s (2 à l'arrière fournissant 7,5W, et un en façade fournissant 20W), cinq ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s (7,5W), trois ports audio en mini jack 3,5 millimètres (une combo en façade, ainsi qu'une entrée et une sortie à l'arrière), une sortie DisplayPort 1.4, un port 2,5 GbE, un lecteur de cartes SD UHS-II et un lecteur de cartes microSD UHS-II., et les premières livraisons sont prévues pour la mi-mars 2022.