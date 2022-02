Achèteriez-vous un MacBook Pro 13" au design inchangé (avec Touch Bar et puce M2) ?

2

Alors que certains bruits de couloir évoquent l'arrivée d'une version 14 pouces d'entrée de gamme avec une encoche mais sans dalle mini-LED et sans ProMotion (taux de rafraîchissement variable atteignant 120 Hz),(relayée par nos confrères de MacRumors et provenant du leaker ayant annoncé l'arrivée de l'encoche juste avant la présentation des MacBook Pro 14 et 16" (la Keynote pourrait avoir lieu le 8 mars)(temporairement, avant l'arrivée prévue plus tard dans l'année du MacBook Air M2 dont vous pouvez retrouver notre portrait-robot ici (le refroidissement actif, la batterie, et la luminosité supérieure peuvent toutefois faire pencher la balance). Cela impliquerait également un support prolongé de la Touch Bar, point qui pousse certains amateurs à choisir ce MacBook Pro 13 pouces. La puce M2 sera également un avantage, avec des performances forcément supérieures à la M1 (sans rivaliser avec les M1 Pro et M1 Max, bien évidemment).Il restera à s'armer d'un peu de patience pour savoir ce que nous réserve réellement Cupertino.