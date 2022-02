Les manettes Nintendo Switch fonctionnent sur Mac nativement !

Le bouton Home lance même le Launchpad directement dans la section « Jeux ».

On a même les vibrations dans les rares jeux compatibles comme The Pathless

Après les manettes XBox et PlayStation (officiellement supportées),Pierre a testé sur la dernière version de Monterey mais il est possible que cette compatibilité soit un peu antérieure. En revanche, iOS 15 ne semble pas prendre en charge ces manettes (alors que c'est le cas avec les 2 autres consoles).précise Pierre, qui a même puBref, si vous n'avez pas de PS/XBox, mais la petite Switch de Nintendo ( 265€ ), pas besoin de tout racheter !En revanche,Il faut dire que les jeux (notamment d'Apple Arcade) ne sont pas vraiment pensé pour cet accessoire, qui a pourtant le mérite de fonctionner également. Dommage également que l' Apple TV ne détecte pas les manettes, car il est bien plus confortable de jouer à ces titres sur sa télévision que sur son Mac...