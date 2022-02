C'est fait, la Nintendo Switch bat le record de la Wii (et talonne la PlayStation 4) !

switcher

Cappy

vieux

comme un sagouin

(dont 81,6 millions pour la version originelle, 17,9 millions pour la version Lite -qui du coup ne peut pasentre console portable et de salon- et 4 millions pour la récente variante OLED). La switch s'installe ainsi à la cinquième place du classement des consoles les plus vendues de l'histoire (avec les PlayStation 2, Nintendo DS et Game Boy Color sur les trois premières places, Nintendo occupant ainsi trois des cinq premières places).(dont les ventes ont considérablement ralenti suite à la commercialisation de la nouvelle génération de Sony, qui a du mal à satisfaire la demande à cause de la pénurie de composants) qui affiche un total de 116,9 millions de consoles vendues.Avec sa puce Nvidia Tegra X1 qui n'est pas de première jeunesse,-et cela permet d'ailleurs à Nintendo d'afficher une insolente rentabilité- mais ce n'a jamais été le point fort du constructeur qui mise surtout sur(plus de 766 millions de jeux Switch écoulés à ce jour, dont plus de 75% sont des jeux Nintendo).Reste donc, et peut-être pour les plusexpérimentés à verser une petite larme en forme de hérisson en pensant avec nostalgie aux parties endiablées sur les consoles de Sega -de la Master System à la Dreamcast, qui m'a valu mon premier tour à la fourrière, m'étant garéen hâte pour aller la quérir les yeux embués de bonheur- qui auront finalement été plus fortes que toi, mais pas que Big N.