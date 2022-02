Duet Display améliore le partage d'écrans entre Mac/PC et iOS/iPadOS/Android

Ainsi, cette version 2.4.2.1 pour Mac inclut notamment des améliorations significatives des performances sous macOS, de la gestion en temps réel de l'environnement macOS pour améliorer les performances et une meilleure stabilité.Le programme est disponible en: la première en achat unique pour 14,99 $ (Duet Affichage) et la seconde à 24,99 dollars par an (Duet Air). Il est également possible de souscrire à un programmeMême avec les débuts d' Universal Control sur la dernière bêta de macOS 12.3 et Sidecar, ce programme peut encore présenter des, notamment au, et entend bien en jouer. L'application figure d'ailleurs régulièrement (et ironiquement) en application du jour sur l' App Store ...Rappelons qu'Universal Control permet d'utiliser une seule souris (ou un trackpad) et un clavier afin de contrôler plusieurs Mac et iPad connectés au même compte iCloud et passer d'écran en écran. En revanche,Pour l'utiliser, il faudra au moins un Mac et l' Apple Pencil n'est pas géré (contrairement à Sidecar).