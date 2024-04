Apple plancherait sur des puces maison pour les serveurs et l'IA

Des puces Apple pour les serveurs

et pour les calculs d'IA

Longtemps la chasse gardée des puces x86 d'Intel et AMD, les serveurs se sont également dotés de puces ARM au fil du temps, notamment chez Amazon et Google qui ont conçus leurs propres modèles baptisées respectivement Graviton et Axion. Selon une publication sur le réseau chinois Weibo du leaker dénommé Phone Chip Expert Selon le leaker qui a plusieurs prévisions avérées à son actif,, comme les A17 Pro des iPhone 15 Pro et la gamme M3,. Les processeurs conçus pour les serveurs disposent de nombreux cœurs afin de pouvoir traiter au mieux les multitudes d'accès aux centres de données, et Apple pourrait mettre à profit son architecture de cœurs efficients notoirement efficace.Bien que les rumeurs évoquent l'arrivée de davantage d'intelligence artificielle au sein des futurs systèmes de Cupertino et un traitement qui pourrait être effectué en local,Ainsi Cupertino pourrait accélérer les calculs d'apprentissage automatique sans avoir à se procurer les fameuses puces A100, H100 et les futures B200 de Nvidia que toute l'industrie s'arrache et qui valent une petite fortune.