Google Drive a du mal avec les fichiers DS_Store

Il semblerait que. Ces fichiers, contenant des métadonnées et invisibles la plupart du temps sur nos machines, déclenchent ainsi une alerte envoyée par mail aux utilisateurs indiquant que le fichier en question enfreint les conditions d'utilisation du service. Selon les témoignages recueillis par nos confrères de BleepingComputer et quelques publications sur Reddit , le phénomène serait totalement aléatoire et devrait être rapidement corrigé par Google.