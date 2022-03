Mac Studio : un nouveau Mac entre le mini et le Pro

essoré

Décidément, nous abordons cette fin de semaine en fanfare ! Nos confrères de 9to5Mac onttrouvé une source bien renseignée qui évoque cette fois. Il y aurait même deux versions en préparation, l'une dotée de la puce M1 Max, et une seconde qui embarquerait une version encore plus musclée de la puce M1 (M1 Extreme ?).Le nom Mac Studio pourrait ne pas être définitif mais l'appareil est évoqué en interne sous le nom de code(avec jusqu'à 40 cœurs CPU et 128 cœurs GPU), et serait ainsi présentée en duo avec le moniteur externe Studio Display 7K comme une solution adaptée aux professionnels. Cela permettra également de proposer une machine à cette catégorie d'utilisateurs, le temps que le Mac Pro Apple Silicon soit enfin prêt à faire ses débuts officiels, et ainsi marquer la fin de la transition vers les puces maison (les rumeurs évoquent l'arrivée d'une ultime version Intel afin d'assurer la transition)., mais cela semble peu probable. Si Apple a bien tiré un trait pour le moment sur les GPU tiers (en interne via d'éventuels ports PCIe d'un Mac Pro Apple Silicon ou en eGPU), on voit mal Cupertino abandonner une gamme aussi mythique que le Mac Pro.