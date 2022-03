Clonage/Sauvegarde sur Mac : grosse MAJ pour Carbon Copy Cloner (6.1)

petites

Le programme de Bombich n'a jamais cessé d'évoluer, proposant uneet surtout, unebien plus efficace que TimeMachine, qu'Apple peine à faire évoluer -il manque vraiment une configuration avancée de ce système.Parmi les fonctionnalités que j'aime particulièrement,(la nuit par exemple), la sauvegarde incrémentale, la possibilité de mettre sur pause une sauvegarde en cours, ou encore l'interface très claires permettant d'accéder à vos fichiers ou à la configuration.Avec cette version 6.1,, des options avancées persistantes dans le menu, de nouveaux boutons dans la barre d'outils, une meilleure gestion des différentes apparences (sombre, claire etc.), une meilleure compatibilité OneDrive, un système d'alerte si jamais votre disque n'est pas branché en USB 3 (sur les anciens Mac),, une vérification des fichiers (checksum) plus rapide...Bref, la licence famille est proposée à 36,75 €. (-50% pour une mise à jour depuis une version précédente)