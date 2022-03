Apple présente le Mac Studio : M1 Ultra 20/64 cœurs (CPU/GPU), 128 Go RAM, dès 2299€, dispo le 18 mars

La présentation de la machine(il s'agit de deux puces M1 Max en multi-die reliées par une connexion UltraFusion). La puce a évidemment pris de l''embonpoint et embarque 114 milliards de transistors, 20 cœurs CPU (dont 16 haute performance, et 4 efficients), 64 cœurs GPU, 2 Media Engine, un Neural Engine 32 cœiurs, 128 Go de mémoire unifiée (RAM + mémoire vidéo) pour une bande passante monstrueuse de 800 Go/s., et Apple indique (il faut se méfier de ces chiffres de présentation) une puissance équivalente à un processeur de bureau à 16 cœurs tout en consommant 100W de moins et une machine utilisant 1 000 kWh de moins qu'un PC équivalent sur un an.(en sus de la M1 Max)(comme évoqué par les rumeurs), avec un lecteur de cartes SD UHS-II et deux ports Thunderbolt 4 en façade (pour la version M1 Ultra tout du moins, il faudra se contenter de deux ports USB-C à 10 Gb/s sur la version M1 Max), un système de refroidissement élaboré pour un fonctionnement silencieux (les professionnels de l'audio vont adorer, ainsi que les amateurs de silence), ainsi que quatre ports Thunderbolt 4, un port HDMI (2.1 ?), deux ports USB-A, une sortie audio en mini-jack, et un port Ethernet 10 Gb/s au dos de la machine (qui dispose également du Bluetooth 5.2 et du WiFi 6).(attention avec ces chiffre que nous vérifierons en usage réel), 90% plus véloce que le Mac Pro 16 cœurs, et 3,8 fois plus rapide que l'iMac 27 pouces avec l'Intel Core-i9 à 10 cœurs. Le Mac Studio embarquera jusqu'à 8 To de SSD à 7,4 Go/s et pourra gérer 18 flux de 8K ProRes 422.Le Mac Studio avec M1 Max , 32 Go de mémoire unifiée et 512 Go de SSD sera commercialisé à partir de 2 299 euros , et la version M1 Ultra , 64 Go de mémoire unifiée et 1 To de SSD à partir de 4 599 euros