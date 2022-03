Une pantoufle pour rendre la Magic Mouse plus ergonomique (elle en a besoin)

enfin

un calvaire

de faire ressembler la Magic Mouse à une pantoufle

êtes pantouflophobe

Si Apple soigne le design de ses produits dans les moindres détails, il en est un qui, à mon humble avis (et c'est subjectif, je le consens) mériterait bien d'être repensé de fond en comble. En effet, si la Magic Mouse a ses aficionados, elle a également de nombreux détracteurs (dont votre serviteur, vous l'aurez compris).(et qui empêche donc son utilisation pendant la recharge, du génie vous dis-je). Solumics ne peut rien pour ce dernier point, mais la firme tente d'améliorer l'ergonomie grâce à la Solumics Case.et permetd'offrir une partie arrière plus bombée, assurant ainsi une prise en main plus agréable, tout en laissant la partie tactile accessible pour les divers gestes proposés par Apple.. Si vousdésirez donner une chance à un modèle plus traditionnel, je ne saurais trop vous recommander la Logitech MX Master 3 (m'accompagnant avec bonheur depuis sa sortie, disposant d'un port USB-C sur le devant, d'un logiciel compatible macOS, de gestes via un pratique bouton sous le pouce, et actuellement proposée à 99,99 euros ) dont vous pouvez retrouver notre test ici