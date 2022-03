Un moniteur Apple Studio Display 7K en préparation ?

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Nos confrères de 9to5Mac citent ainsi une source proche du dossier indiquant que(dont le premier du nom, un 15 pouces, a été annoncé en mars 1998 avec un design translucide proche de l'iMac G3 qui ne sera dévoilé qu'en août de la même année)(qui affiche déjà une confortable résolution de 218 pixels par pouce et une définition de 6K, soit 6 016 x 3 384 pixels, pour une diagonale de 32 pouces)., ce qui pourrait impliqué une dalle de 32 pouces avec une meilleure résolution, ou une résolution équivalente avec une plus grande diagonale, par exemple 36 pouces. Reste à savoir si Apple remplacera alors le Pro Display XDR lancé le 10 décembre 2019, s'il s'agira d'une option supplémentaire au catalogue, et surtout si Cupertino tentera à nouveau le diable en proposant son moniteur avec un pied Pro Stand optionnel à plus de 1000 euros , augmentant d'autant un tarif déjà peu accessible (même si compétitif pour la technologie embarquée).