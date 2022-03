Des Mac avec une puce M2 gravée en 4 nm plus tard cette année ?

au second semestre de cette année

Selon un rapport publié aujourd'hui par le site taïwanais DigiTImes , l(la puce M1 est quant à elle gravée en 5 nm). La première puce viendrait ainsi prendre le relai de la M1 (8 cœurs CPU basés sur ceux de l'A14 et 7ou 8 cœurs GPU) et proposerait 8 cœurs CPU basés sur l'A15 et jusqu'à 10 cœurs GPU.L'arrivée de la première puce Apple Silicon de seconde génération dès cette année ne semble pas une hérésie,. Certaine rumeurs appuient ces informations, et d'autres les contredisent, comme Ming-Chi Kuo qui évoque un nouveau MacBook Air au design revu mais toujours équipé d'une puce M1 . D'un autre côté, nos confrères de 9to5Mac, plutôt bien renseignés actuellement (comme l'annonce du Mac Studio avant sa présentation officielle) voient arriver prochainement deux Mac mini dotés des puces M2 et M2 Pro