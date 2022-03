Un dock Thunderbolt 3 avec 2 emplacements pour SSD M.2 NVMe chez Sabrent

Thunderbolt 3 Dual NVMe SSD Docking Station

, dont une sortie audio en mini jack 3,5 millimètres, une entrée audio en mini jack 3,5 millimètres, un lecteur de cartes SD UHS-II, un Port USB-A 3.2 et un port USB-C 3.2 en façade, ainsi qu'un port Thunderbolt 3 avec Power Delivery 96W (suffisant pour l'ensemble de la gamme Apple à l'exception d'un MacBook Pro 16 pouces poussé dans ses retranchements et lui même connecté à des périphériques gourmands en énergie) pour relier la machine hôte, un second port Thunderbolt 3, une sortie DisplayPort, deux ports USB-A 3.2 et un port Ethernet Gigabit à l'arrière.et offrant des débits maximum de 1 500 Mo/s. Le constructeur évoque les difficultés d'approvisionnement pour justifier la présence du Thunderbolt 3 en lieu et place du Thunderbolt 4 initialement prévu.Pour rappel,(40 Gb/s),. Les périphériques Thunderbolt 4 doivent donc pouvoir se connecter à au moins deux moniteurs 4K, contre un pour le Thunderbolt 3, et la dernière norme prend en charge les lignes PCIe à 32 Gb/s (contre 16 Gb/s pour le Thunderbolt 3). De plus, un périphérique Thunderbolt 4 devra impérativement permettre d'alimenter la machine hôte (ce qui n'était pas forcément le cas avec le Thunderbolt 3), prendre en charge l'USB 4, et intégrer une protection Intel VT-d contre les attaques d'accès direct à la mémoire (DMA). Les docks Thunderbolt 4 peuvent également proposer 4 ports Thunderbolt 4 (un pour la machine hôte et trois pour les périphériques externes), et les câbles de deux mètres certifiés sont universels et proposeront les capacités maximales de la norme (en Thunderbolt 3, il fallait passer par un câble actif pour cette longueur).