Un dock Thunderbolt avec 2 emplacements pour SSD M.2 chez Sonnet

Le nouveau venu répond au doux nom d'Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock (vous pouvez reprendre votre souffle) et. En effet, en sus d'un port Thunderbolt 3, de deux ports USB-C à 10 Gb/s, et d'un port USB-A 10 Gb/s en façade, d'un second Port USB-A à 10 Gb/s à l'arrière (tous les ports USB sont en 3.2 Gen 2 et délivrent 7,5W) et d'un port Thunderbolt 3 (avec Power Delivery 15W, ce qui est un peu faible) pour relier la machine hôte, le dock de Sonnet se distingue en embarquant au sein de son châssis en aluminium deux ports pour SSD M.2 NVMe PCIe 3, permettant de profiter de 16 To (2x8 To) de stockage supplémentaire.Le constructeur évoque des débits atteignants 1 500 Mo/s sur un SSD et 3 000 Mo/s lorsque une grappe RAID 0 est formée avec deux SSD. Le tout avec une ventilation discrète, selon Sonnet, des volumes bootables sur macOS et compatibles avec Time Machine. Livré avec un câble Thunderbolt de 50 centimètres,(sans SSD, frais de port en sus pour la France)