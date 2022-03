2 Docks USB C en promo : EZQuest 8 ports à 29,90€, Belkin 7 ports à 49,90€

• Le Dock USB C EZQuest Multimedia 8 ports permet la charge jusqu'à 100 W, il offre un port HDMI 4K, Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0 et un lecteur de carte SD et microSD. MacWay le brade à 29,90€ au lieu de 79,90, mais précisions qu'il s'agit d'un modèle reconditionné en "bon état".