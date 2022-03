Le Studio Display tourne sous iOS 15.4 (qui sera mis à jour pour la webcam)

Informations systèmes

Pomme

A propos de ce Mac

Rapport Système

Cartes vidéo/Moniteurs

un vieux Blackberry

. John Gruber de Daring Fireball a eu l'idée d'aller chercher dans les(accessibles via le menu, puis, puis) et a pu constater dans l'onglet(Graphics/Displays en VO) que l'appareil tourne sur un logiciel en version 15.4 (Build 19E241), qui correspond à la dernière version d'iOS/iPadOS 15.4.C'est d'ailleurs via ce système qu'Apple devrait déployer, on l'espère le plus vite possible pour les possesseurs du Studio Display,En effet, plusieurs journalistes se sont plaints (mais pas tous) d'une qualité exécrable pour cette webcam 12 mégapixels, poussant l'excellente Joanna Stern du Wall Street Journal à la comparer à(pour le tarif, ça fait mal).