Les entrailles du Studio Display ressemblent plus à un iMac qu'à un moniteur

Comme nous avions pu l'apercevoir via une image tirée de la documentation d'Apple destinée aux techniciens et montrant les entrailles de la bête, le moniteur embarque de nombreux composants inhabituels au sein d'un écran, et plus communs à l'intérieur d'un tout-en-un comme l'iMac., qui se distingue par ses caisses de résonance en aluminium conçue pour améliorer le rendu sonore (l'iMac M1 est donc à droite sur le cliché ci-dessus).On retrouve donc(externe avec un connecteur MagSafe sur l'iMac),(justement pour refroidir l'alimentation interne), une carte mère pour accueillir l'A13, une webcam (très proche de celle de l'iPhone 11 selon iFixit , ne montrant aucun signe pouvant justifier les soucis rencontrés par certains utilisateurs) et 6 haut-parleurs, dont deux paires de woofers(disposés côte à côte afin de réduire les vibrations indésirables au sein du boitier en permettant de faire évoluer simultanément les haut-parleur dans des directions opposées) et deux tweeters. Le démontage n'est pas encore complet, et la version détaillée pourra nous en apprendre plus sur les différents composants.