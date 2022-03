-60% sur MacX Video Converter Pro et -40% sur MacX DVD Ripper Pro + des cadeaux

haute qualité

A l'occasion de ce partenariat et pour fêter le printemps, l'éditeur propose -60% sur MacX Video Converter Pro et -40% sur MacX DVD Ripper Pro . Mieux, pour tout achat, vous êtes certain de remporter un lot tous les 50 clients, parmi lesquels des écouteurs Bose Earbuds (x1), des ballons (x5), des gourdes (x10) ou une licence de gestionnaire d'iPhone (x34).

Avant l'été, il est sans-doute temps de s'y mettre :de vidéos bien propre pour la prochaine décennie ?Dans sa dernière version, MacX DVD Ripper Pro permet de(Disney X-project DRM, CSS, Sony ARccOS) et elle: MP4, H.264, AVI, MKV, MTS, MOV, MP3, AAC... et prend même en charge le nouveau codec H.265 / HEVC. En mode de sauvegarde sur DVD, le moteuractive automatiquement son noyau de démultiplexage / remuxage pour copier le contenu du DVD, y compris les pistes vidéo / audio, les sous-titres sans réencodage. Vous pouvez également gagner jusqu'à 80% d'espace en utilisant des formats plus modernes et de meilleure qualité ; exemples, un fichier MP4 H.264 de700Mo à 1Go offre une qualité similaire à un film de 8 Go.Grâce à la, MacX DVD Ripper Pro effectue des tâches d'encodage et de décodage en utilisant les GPU Intel QSV / Nvidia / AMD plutôt que sur le processeur. Par conséquent, l'ensemble du processus d'extraction de DVD est accéléré de manière substantielle, sans sacrifier la qualité vidéo et audio, mais allège considérablement la charge de traitement du processeur. L'éditeur promet que: on atteint les 320 FPS durant un encodage DVD vers H.264, soit une durée totale de 13 minutes contre plus d'une heure auparavant.Quant à MacX Video Converter Pro , c'est une solution tout-en-un pourVous pouvez ainsi. MacX Video Converter Pro peut également compresser, éditer ou mettre à l'échelle des vidéos 1080P vers du 4K (pour certaines télévisions) ou encore exporter sur YouTube, mais aussi compresser les vidéos 4k en 1080p pour les envoyer sur les réseaux sociaux (WhatsApp etc.).Les dernières versionset macOS Big Sur car il permet de diviser le poids des fichiers par deux avec la même qualité. Le programme gère l'accélération matérielle ce qui permet d'encoder un fichier 4k MKV de 2,5Go en seulement 4 minutes , soit cinq fois plus rapidement que des apps concurrentes.