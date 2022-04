Un dock USB-C avec chargeur sans fil incliné chez Dell

Dell présente ainsi le Dual Charge Dock, un modèle USB-C (et non Thunderbolt) quiSelon le constructeur, le tapis de charge sans fil délivre jusqu'à 12W et les nombreuses bobines permettent de faire le plein d'un smartphone en mode portrait et paysage, mais également d'écouteurs sans fil (une des bobine est assez basse pour cela, ce qui n'est pas le cas de tous les chargeurs sans fil inclinés).(qui semble inamovible, mauvais point), et le dock permettra de profiter de quatre port USB-A, d'un port USB-C (délivrant quant à lui jusqu'à 15W), d'un port HDMI 2.1, d'un port DisplayPort 1.4, ainsi que d'un port Ethernet Gigabit.Le Dell Dual Charge Dock devrait être commercialisé à partir du 12 mai prochain, tout du moins aux US,(pour un dock USB-C). Le constructeur devrait également dévoiler un dock Thunderbolt 4 à 469,99 dollars au deuxième trimestre 2022.