Vivid débride la luminosité des MacBook Pro 14/16" et du Pro Display XDR

Les MacBook Pro et le Pro Display XDR proposent une luminosité constante de 1 000 nits sur toute la dalle (et même jusqu'à 1 600 nits en pic) mais ces performances sont limitées au contenu en HDR et à certaines applications mettant à profit l'API Metal. En effet,. Jordi Bruin propose ainsi son outil Vivid afin de profiter d'une luminosité de 1 000 nits en permanence, par exemple pour rendre l'affichage plus lumineux en extérieur.Le développeur précise que son outil ne fait que débrider les capacités de l'écran pour tous les usages. En consultant ou éditant du contenu HDR, les dalles de ces machines sont en effet capables d'afficher la luminosité maximum en permanence. Vivid ne devrait donc pas causer de dommages au matériel. Bien entendu, l'autonomie des MacBook Pro 14 et 16 pouces sera réduite, et certaines couleurs pourront ne pas paraître tout à fait justes lors de la lecture de vidéos via Safari. Le programme permet de faire varier l'intensité de la luminosité via les touches dédiées du clavier, et utilise environ 2% du processeur et 40 Mo de RAM.