VE : Taycan et Megane à l'arrêt, Ioniq 5 récompensée, Tesla Roadster de retour et Model Y "SR+"

Par ici notre test de la Renault Megane E-Tech !

World Car Awards

Car of the Year

Par ici notre test de la Hyundai Ioniq 5 !

Autonomie Standard

le temps d'obtenir les précieux composants. C'est le cas chez Porsche, qui vient seulement de redémarrer ses usines produisant la Taycan, après des semaines d'arrêt ; mais le mal est fait : les délais courent désormais sur plus d'un an suivant les configurations., la Porsche Taycan continue de bien se vendre -et l'on comprend pourquoi, si vous avez regardé notre test !Chez Renault, c'est le contraire : alors que la demande est là, le site de Douai est contraintPour l'heure, ce chômage technique ne durerait que du 14 au 25 avril prochain mais les 2300 salariés restent dépendant de l'approvisionnement en composants. Quel dommage alors que les ventes auraient dû être au plus haut d'ici l'été !On poursuit chez Hyundai,, arrogé cette année par sa petite soeur, la Kia EV6 ! Evidemment, la presse du Vieux Continent est plus critique autour des modalités de cette récompense, majoritairement américaine (un seul français fait parti du jury). A noter que la Mustang Mach-E et la Kia EV6 sont aussi sur le Podium, preuve que l'électrique semble désormais incontournable pour ce type d'élection, où les thermiques se font bien rares.à bord de ce modèle, qui cache bien des surprises...On revient en Europe, avec. C'est pourtant une marque américaine qui chipe la place de leaderIl faut dire que l'électrique à le vent en poupe cette année, avec une part de marché proche du Diesel, et qui ne cesse d'augmenter., pile dans la moyenne, mais légèrement au dessus de l'Allemagne, avec 94,3 g.On termine avec deux infos autour de Tesla ! Tout d'abord, le constructeur a, puis un second paiement de 39 000 € à régler par virement bancaire dans les 10 jours pour espérer faire partie des premiers clients. La machine devrait être vendue autour de 250 000€ TTC, une paille vu les performances et l'autonomie promises. En revanche, aucune date très précise n'est annoncée par Elon Musk, qui semble tout de mêmeEnfin,Ce modèle embarquerait donc une batterie de 68 kWh au format 4680, contre 82 kWh pour la version Grande Autonomie actuellement vendue aux USA., et qui pourrait donc dépasser les 600Km WLTP. Rappelons qu'en Europe, les versions proposées à la vente (et produire en Chine ou à Berlin) n'ont pas encore cette dernière génération de batteries, mais offrent un pack de 77kWh avec 533km WLTP, ce qui reste tout à fait honorable.