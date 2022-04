Convertir gratuitement ses fichiers PDF en Word avec HiPFD (Bon plan)

L'éditeur Wondershare, bien connu des utilisateurs de Mac, propose depuis peuLe service permet, à partir de multiples documents. L'opération ne prend que quelques secondes et la mise en page est globalement assez bien respectée :L'éditeur rassure les professionnels enet personne ne pourra y avoir accès d'aucune manière. Le système fonctionne quelques soit le navigateur (Safari, FireFox, Chrome...) ou la plateforme (Mac, Linux, Windows). Il est même possible de l'utiliser depuis un appareil iOS par exemple.Enfin, il est possiblepar exemple, sans devoir renvoyer manuellement chaque fichier.Enfin, le service propose, PowerPoint, vers des images, de l'édition de pages, des protections... Bref, la plupart des opérations courante est prise en charge sur le site.Pour les utilisateurs de Mac,dans de nombreux formats et qui existe depuis de nombreuses années déjà.