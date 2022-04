OWC propose son logiciel de backup vidéo Copy That en bêta sur Mac

Copy That

Le logicield'OWC entendprovenant de caméras RED, Blackmagic, ARRI (et bien d'autres) afin d'effectuer des copies sur un ou plusieurs supports de stockage, tout en proposant une vérification des fichiers une fois la copie terminée (XXHash-64, MD5, SHA-1, SHA-2 256, SHA-2 512 et taille des fichiers) et un rapport détaillé du processus (date du début et de la fin de la copie, nom, état, emplacement de toutes les copies effectuées).Une fonction catalogue permettra ensuite de retourner rapidement le fichier à éditer grâce à des vignettes et une fonction de recherche. Pour essayer le logiciel en bêta publique d'OWC,et de cliquer sur le bouton idoine.