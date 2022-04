OWC revoit son dock Thunderbolt doté d'un port 10GbE

La firme reprend le design général et l'appellation Thunderbolt Pro Dock du modèle présenté en novembre 2019, et, tout en apportant quelques changements comme le retrait du bouton à l'arrière permettant de désactiver la ventilation (ce nouveau modèle semble dépourvu de ventilation active, un bon point pour le silence de fonctionnement, si les températures sont contenues), des ports USB-A 3.2 à 10 Gb/s (un en façade et deux à l'arrière) etLe port DisplayPort 1.4 est toujours présent mais le port Thunderbolt (la fiche technique évoque du Thunderbolt 3 mais le câble sur les clichés est bien un modèle Thunderbolt 4) principal fournira désormais 85W à la machine hôte (contre 60W auparavant, le second port fournissant jusqu'à 15W).(frais de port en sus pour la France).