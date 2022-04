Jam présente ses nouvelles fonctionnalités pour mieux gérer une flotte Apple

indicateurs de compromission basés sur le réseau

et propose la prévention des menaces grâce à des, une analyse compète et détaillée des événements de sécurité sur les machines et le réseau, ainsi que le contrôle du stockage externe (afin de s'assurer que les données de l'entreprise ne sont pas copiées sur un support non chiffré).La firme a également annoncé le lancement en mai prochain de Jam Trust,, de Jam Safe Internet, une solution de sécurité pour l'éducation qui sera disponible sur Mac et iOS dès cet été, de BYOD (pour Bring Your Own Device) permettant aux employés d'utiliser leurs machines personnelles et de ne les gérer que lorsqu'ils accèdent aux données de l'entreprise, et ainsi que le nouveau plan Jam Fundamentals combinant la gestion d'un parc de machines Apple avec des outils de sécurité avancés.