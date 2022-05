Firefox active la vidéo HDR et les sous-titres en mode PiP sur Mac

Cette nouvelle itération numérotée 100ou plus récent. Cette mise à jour du navigateur concurrent de Safari et Google Chrome est également compatible avec le sous-titres en mode Picture in Picture (PiP) . Cette fonctionnalité sera active dans un premier temps sur Netflix, YouTube et Prime Video ainsi qu'avec les sites utilisant le format WebVTT.La mise à jour demandera également à l'utilisateur de choisir la langue par défaut du navigateur parmi plus de 100 choix si cette dernière est différente de celle du système, etau Royaume-Uni et en Allemagne, en sus des US. Firefox 100 (127,4 Mo) pour Mac est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur le site officiel de Mozilla . Sur iOS, la dernière version de Firefox (qui sera déployée la semaine prochaine) mettra les onglets qui n'ont pas été actifs depuis plus de 14 jours en état inactif afin de désencombrer la barre d'onglets.