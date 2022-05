Camo permet d'utiliser les caméras des iPhone avec FaceTime et QuickTime sur Mac

Reincubate permet depuis 2020 aux utilisateurs de profiter de la qualité nettement supérieure des caméras des iPhone iPad en filaire sur macOS et même sur PC. Pour cela, il faut télécharger l'App Camo – webcam pour Mac et PC sur iOS/iPadOS ainsi que son pendant pour macOS liste complète ici ), dont Zoom, Meet, Teams, ou encore Skype, mais pas sous Safari, ni avec FaceTime et QuickTime.(numérotée 1.6 et nécessitant macOS 12.3)L'application pour macOS permet de paramétrer finement la vidéo mais la version gratuite limitera la qualité au 720p sur les caméras principales et selfie (avec un watermark à l'écran). Le choix de la caméra, l'ensemble des réglages et la vidéo en 1080p demanderont de passer par un abonnement Camo Pro à 40,79 euros par an.e. Le programme nécessite 53,8 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS 12.0 minimum.