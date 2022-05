"Documents et données iCloud" désormais migrés vers iCloud Drive

Documents et données iCloud

En mai 2022, le service Documents et données iCloud, notre ancien service de synchronisation de documents, sera interrompu et entièrement remplacé par iCloud Drive. Si vous utilisez Documents et données iCloud, votre compte sera migré vers iCloud Drive après cette date.

Sous iOS ou iPadOS

• Allez dans Réglages > [votre nom].

• Touchez iCloud.

• Activez iCloud Drive.

• Vos fichiers se trouvent dans l’app Fichiers.



Sous macOS :



• Accédez au menu Pomme  > Préférences Système, puis cliquez sur Identifiant Apple. Si vous utilisez macOS Mojave ou une version précédente, vous n’avez pas besoin de cliquer sur Identifiant Apple.

• Sélectionnez iCloud.

• Si nécessaire, connectez-vous à l’aide de votre identifiant Apple.

• Sélectionnez iCloud Drive.

•Vos fichiers se trouvent dans le Finder sous iCloud.



Sur iCloud.com

• Connectez-vous à l’adresse iCloud.com.

• Sélectionnez Pages, Numbers, Keynote ou iCloud Drive.

• Cliquez sur Mettre à niveau vers iCloud Drive.

• Vous pouvez retrouver vos fichiers sur iCloud.com dans iCloud Drive.

Pour la plupart d'entre-vous,. Le basculement avec eu lieu à l'époque d'iOS 8 et d'OS X Yosemite, on parle donc d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre (ou tout juste).Pour ceux qui seraient restés bloqués il y a 8 ans, voici la procédure :