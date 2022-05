Apple Store : les Macbook Pro 14 et 16" sont toujours bloqués en Chine...

Retrouvez nos tests des MacBook Pro M1 Pro & M1 Max !

Ces derniers jours, il est surtout question de, et de son site à Shanghai.Malgré l'assouplissement des mesures de confinement et la reprise partielle de la production,De son côté, Apple aurait modifié ses modes de fret, passant du maritime vers l'aérien pour raccourcir les calendriers.Le problème est que l'usine est. Aussi ces derniers affichentsur l' Apple Store , surtout pour certaines configurations., la configuration de base se portant légèrement mieux avec une fenêtre de livraison du du 1er au 9 juin 2022. De leur côté, le MacBook Air , l' iMac M1 et le Mac mini ne paraissent pas trop affectés par les contraintes.