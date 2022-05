Des soucis audio sur les MacBook Pro 14 et 16" 2021 ?

coreaudiod

Ces nouvelles machines équipées de puces Apple Silicon M1 Pro et M1 Max rencontrent, selon les témoignages des utilisateurs sur les pages du forum officiel ainsi que sur Reddit Le problème semble survenir aléatoirement, que ce soit sur un titre de musique ou une vidéo, et est plus susceptible d'être perceptible à haut volume (évidemment) parfois accompagné d'un sifflement aigu. Certains utilisateurs ont réussi à éliminer le souci en mettant fin au processusvia le Moniteur d'activité, ce qui semble indiquer un problème logiciel.qui avaient été touchés par ce même genre de problème, avant qu'une mise à jour salvatrice de macOS High Sierra (mise à jour supplémentaire 2 pour macOS 10.13.6) ne vienne régler ce point précis. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.