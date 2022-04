Test Express du JetDrive Lite 330, une SD "invisible" qui augmente le stockage des MacBook

invisibles



Mais avecsont à nouveau possibles : Transcend a flairé le filon et a remis au goût du jour sa gamme de cartes. En effet, elles ne dépassent pas du lecteur et peuvent donc être utilisée comme un second SSD !Physiquement,, ce qui la rend aussi facile à perdre !Mais grâce à cette taille de guêpe,, et ne dépasse que d'un petit millimètre :Pour la ressortir,, une bonne paire d'ongles :Les débits ne sont pas fameux, la faute à Apple qui n'a mis qu'un lecteur UHS II,. Mais attention, sur de petits fichiers, les temps d'accès sont bien plus longs que les SSD : en clair,et ou pour des programmes :Le fabricant propose gratuitement JetDrive Toolbox , un logiciel qui permet de récupérer les fichiers effacés par mégarde. Malheureusement, il n'estQuel dommage !Vous pouvez aussi, mais macOS sait également le faire avecA l'arrivée, ce stockage supplémentaire est particulièrement utile sur les petites capacités (256/512Go) et peut-êtreou même carrément de backup pour ceux qui n'auraient pas de disque dédié sous la main.A moins de 60€ les 256Go 100€ pour 512Go et 209€ pour 1To , les prix sont imbattables face à ceux d'Apple ! Mais encore une fois,, impossible d'y installer macOS, des programmes ou de réellement travailler dessus, sauf à accepter de prendre son mal en patience à chaque ouverture de fichiers., Apple ne proposant aucune solution simple pour faire grossir le SSD en cours d'achat.