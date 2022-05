Une nouvelle version USB 3.2 de la clé chiffrée IronKey Vault Privacy 50 chez Kingston

Après son étonnant IronKey Vault Privacy 80, un SSD proposant un écran tactile et le chiffrement matériel (mais des débits max de 250 Mo/s décevants pour un SSD),(uniquement en USB-A)( de niveau militaire selon le constructeur). Il sera envisageable de mettre en place de codes PIN ou des mots de passe allant de 6 à 64 caractères, le tout pour des administrateurs ou des utilisateurs (avec des droits limités).L'IronKey Vault Privacy 50 pourra être configurée en lecture seule, verrouiller l'accès via les mots de passe après un certain nombre de tentatives, ou encore effacer totalement les données si le mot de passe administrateur est entré incorrectement dix fois de suite.