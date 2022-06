Une webcam 4K USB-C à 209€ en approche chez EPOS

La nouvelle venue ré&pond au doux nom d'epis Expand Vision 1 et propose un boitier affichant des mensurations de 43 x 29 x 58 millimètres pour un poids de 84 grammes,, un volet amovible afin de garantir la confidentialité des plus inquiets, deux microphones antibruit omnidirectionnels conçus pour isoler la voix des bruits de fond, ainsi qu'un port USB-C (un câble USB-C avec un connecteur coudé est fourni par le constructeur).La webcam sera livrée avec un clip de fixation, un étui de transport ainsi qu'une solution logicielle permettant de régler manuellement le champ de vision selon 4 préréglages (grand angle, la vue par défaut, la vue rapprochée ou la vue macro), la luminosité et le rendu des couleurs via un menu flottant.. Si vous désirez absolument une webcam 4K, la Logitech Brio Ultra 4K est actuellement proposée à 147,08 euros La Logitech Brio 4K à 147,08€ au lieu de 239€