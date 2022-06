Une nouvelle puce M2 Pro en préparation pour cette année ?

La puce M2 étant toute juste dévoilée, il est déjà question d'une autre version ! En effet,C'est en effet ce qu' affirme l'analyste Jeff Pu de, alors que les nouveaux MacBook Air M2 et MacBookPro 13" M2 ne sont même pas encore en précommande. Dans les autres rumeurs matinales, on évoque déjà un Mac mini M2 (ce qui est logique puisque le Mac mini M1 est sorti en même temps que les MacBook Air M1 et MacBookPro 13" M1 mais aussi un iPad (Pro ?) M2.