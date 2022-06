macOS 13 : partir à la découverte de Ventura, cette charmante ville côtière de Californie !

Après Monterey, Big Sur, Catalina, Mojave, High Sierra et bien d'autres avant, voici doncNous voici donc rendu sur la côte ouest des Etats-Unis pour un moment touristique à la découverte de la ville de Ventura, de son nom officiel. Il s'agit apparemment d'une, où abondent surfers et végétation luxuriante au milieu des quelques 100 000 habitants.Située à, le long de l’emblématique route de Californie Highway 1, Ventura est une destination prisée de la. D'après les guides (et ma cousine), elle arbore un charme désinvolte et une ambiance décontractée, bénéficiant environ deet d'une température moyenne avoisinant les 22 °C toute l’année.Historiquement,. Par la suite, cette dernière a été accordé à Don José de Arnaz par le gouverneur Pío Pico et unea ainsi vu le jour ().À la suite de laSan Buenaventura a finalement gagné son statut de ville en, avant son développement dans les années 1920 (avec le boom du pétrole) puis l'après Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Ventura est plutôt une, en raison de ses monuments historiques, de ses plages et de son économie locale axée sur les loisirs. On notera également la présence du, und'entreprises technologiques techs.