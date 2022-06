Lightroom : édition de vidéo, outils de retouche (yeux rouges, masques, sélection…)

Discover

Cette version permet désormais deen utilisant les mêmes contrôles que ceux utilisés pour les photos : il est ainsi possible de découper des vidéos, ajuster la couleur et l'exposition, et appliquer des filtres optimisés pour la vidéo. On trouve également un ensemble de, par lesquels il sera possible d'effectuer des modifications d'un simple clic, sur des éléments centraux d'une photo -comme par exemple le ciel (comme chez Skylum ?) ou une personne. On note également la présence d'unParmi les nombreux ajouts, on trouvera une, et unqui place deux photos côte à côte. A cela s'ajoutent plus de 50 nouveaux préréglages haut de gamme conçus pour les vidéos, les portraits et les photos. La sectionenrichie par la communauté des utilisateurs est, un moyen de trouver plus facilement des contenus d'intérêt.On remarquera également une. Enfin, les masquesetpeuvent maintenant être copiés / collés sur d'autres photos afin d'être appliqués automatiquement, se libérant d'un travail laborieux dans certains cas. Adobe Lightroom pour Mac est(formule annuelle, paiement mensuel), ou par le biais de sa formule annuelle, prépayé pour 143,14 €. Adobe Lightroom Retouche Photo pour iPhone et iPad peut être téléchargé gratuitement à partir de l'App Store et inclure plusieurs options d'abonnement au stockage premium intégré à partir de 1,99 € par mois pour 40 Go.