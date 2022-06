Tiens, Clarus revient dans macOS Ventura !

dogcow

Command + Maj + P

Enfin, presque. Il s'agit plutôt d'un petit coup d'oeil à la célèbre mascottequi s'est offert un petit relookage pour l'occasion.Disparu à la fin des années 1990, il sera désormais possible de le faire revenir via le combodans certaines applications, comme Final Draft.i. Il permettra ainsi de montrer si sa page à imprimer se trouver en format portrait ou paysage. Il grandit ou se rétrécit également si vous utilisez la fonction de mise à l'échelle dans les paramètre.Plus tard, ce dernier est apparu dans les projets QuickTime mais surtout lors de l’impression de documents sur les imprimantes LaserWriter d' Apple pour donner une indication sur le sens de l’impression. Pour les fans, on trouve régulièrement quelquesdédiés à la célèbre mascotte ou encore via quelques easter eggs