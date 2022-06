Le SSD NVMe Samsung 970 EVO Plus 2 To à 201€ (3 500 Mo/s)

Le 970 EVO Plus du constructeur coréen est un SSD M.2 NMVe en PCIe 3.0 x4 embarquant de l(3500 Mo/s en lecture et 3300 Mo/s en écriture) permettant de le placer dans un boitier Thunderbolt 3 sans en brider les performances et en étant certain de profiter de la commande TRIM (même si macOS la prend désormais en charge également en USB, comme nous vous l'indiquions ici ), par exemple pour un volume système.Il sera ainsi possible d'opter pour(vous pouvez retrouver notre test ici ), ou au sein d'un boitier USB-C 3.1 Gen2 10 Gb/s (comme ici et là ) mais avec des débits moins importants (environ 1 Gb/s). Le SSD Samsung 970 EVO Plus 2 To à 201,82€ au lieu de 499,99€