L'application Calendars de Readdle est disponible sur macOS

(à condition de disposer d'une telle machine bien évidemment), avec la possibilité de synchroniser des comptes iCloud, Google, Outlook, Exchange entre tous leurs appareils et de profiter des nombreuses fonctionnalités en sus du calendrier, comme un gestionnaire de tâches, la prise en charge de raccourcis, les appels en visioconférence via Zoom et Meet directement depuis les évènements du calendrier, la saisie en langage naturel, ou encore l'intégration de la météo. La formule de base est gratuite et la version Pro (nécessaire pour synchroniser les calendriers sur tous les périphériques) nécessitant un abonnement (21,99 euros par an, ou 3,99 euros par mois) peut être essayée pendant 7 jours gratuitement.. Le programme nécessite 77 mO d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 12.4 minimum, sur une Apple Watch ou sur un Mac sous macOS 11.0 minimum. L'application propose des achats intégrés s'échelonnant de 1,99 à 21,99 euros.