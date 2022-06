Quand Emmanuel Macron tweete sur le chargeur unique...

révolution

. Il s'agissant d'unifier un ensemble de produits électroniques grand public, y compris l' iPhone et les AirPods , les obligeant à troquer leur port Lightning pour l'USB-C. Seuls certains produits seront exemptés, car jugés trop petits pour offrir un tel port, tels que les smartwatches , les trackers de santé et certains équipements sportifs.En attendant,ce qui ne manque de créer ledepuis quelques heures ! Il faut dire que le post peut paraître un peu court pour certains, au vu du temps passé sur le projet ou des enjeux environnementaux ou industriels (quel sera le coût pour cette modification ? et qui le supportera ?).. D'autant que celle-ci va nécessairement engendrer un coût supplémentaire et des modifications sur les produits. La firme californienne pourrait d'ailleurs harmoniser l'ensemble de sa gamme en USB-C et non conserver deux productions différentes, l'une pour l'UE et l'autre pour le reste du monde.Alors pour ou contre l'adoption de l'USB-C dans deux ans ? Dites-nous tout !