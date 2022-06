Le microphone USB Blue Snowball ICE à 50€, bien meilleur que les micros intégrés

Le société Blue Microphone, qui a été rachetée par Logitech pour 117 millions de dollars,. Le Blue Snowball ICE est le petit frère des Yeti Yeti Pro et Yeti Nano , et le petit fils de micros professionnels comme l'excellent Kiwi, le Bottle, ou encore le ruban Woodpecker.Le microphone Blue Snowball ICE propose un design vintage tout en rondeur et dispose d'un trépied fourni pour simplifier son placement sur le bureau (le pas de vis permettra également de le fixer sur un pied). Le Snowball ICE joue la simplicité avec une capsule offrant une directivité cardioïde, des enregistrements en 16 bits/44.1 kHz (la qualité CD), et un contrôle du gain logiciel.Le Blue Snowball ICE est actuellement disponible à 50,99 euros au lieu de 59,99 euros. Le microphone USB Blue Snowball ICE à 50,99€ au lieu de 59,99€