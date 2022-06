Photo : Peakto centralise et classe toutes vos bibliothèques (Lightroom, Aperture, Luminar...)

Les photographes n'ont plus besoin de trier eux-mêmes leurs photos ou de les annoter pour retrouver tous leurs paysages, portraits, clichés d’animaux ou images gastronomiques.

Instants

Avec le numérique, les fichiers et les originaux des photos sont devenus faciles à copier, recadrer et modifier. Retracer le chemin jusqu'à la prise de vue originale, cet “instant" unique, est devenu très difficile, voire impossible... Désormais, les Instants retracent l'histoire des différentes retouches.

Peakto nécessite macOS 11 (Big Sur) ou une version ultérieure et fonctionne bien sur les puces Apple M1.



Peakto est compatible avec :



- Catalogues Aperture à partir de la version 3.6

- Catalogues Lightroom Classic à partir de la

version 5

- Catalogues Luminar à partir de la version 4.2

- Catalogues Luminar AI à partir de la version 1.0

- Catalogues CaptureOne à partir de la version 20

- Catalogues Apple Photos depuis la version 6 (Big Sur) - Catalogues iView Media Pro à partir de la version 3



Vous avez besoin d'environ 2 Go d'espace libre, 4 Go de mémoire (8 Go recommandés) et suffisamment d'espace pour accueillir la bibliothèque Peakto et les fichiers de base de données. Les fichiers Peakto peuvent être situés sur des disques externes. Un disque rapide (SSD) pour les fichiers Peakto est recommandé.



Une copie de travail des applications supportées (Apple Aperture, Lightroom, CaptureOne, iView Media Pro,...) n'est pas nécessaire lors de l'utilisation de Peakto car Peakto ouvre ces bibliothèques en natif.

L'éditeur Cyme (spin-off d'Aquafadas), basé à Montpellier, présente ce matinsous un même programme, le tout sans copie.L'app prend en charge. Cette vue centralisée sur toutes les images est maintenue à jour en temps réel : chaque modification sur un programme tiers sera immédiatement prise en compte.Mais en 2022, on en attend toujours plus d'un bon logiciel de photo ! Peakto n'est pas en reste, avec des fonctions d'intelligence artificielle très efficaces. Par exemple,, une fois encore, sans modifier l'organisation de leurs catalogues.précise l'éditeur.Une autre fonction,d'un cliché original.Enfin, on signalera aussi u, comme le Type d’appareil photo, Objectifs, EXIF, IPTC, Portraits, Drapeaux, Couleur, Tags, Mots clé, Notes, GPS Localisation, Logiciel édition photo, Fichier originale...Quant aux tarifs, ils débutent à