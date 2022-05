Canon EOS R7 et R10 : photo sportive, vidéo 4K sans crop et MFi !

• Canon EOS R7 dès 1499 €

• Canon EOS R10 dès 979 €

-il faudra se contenter de la stab numérique ou des optiques stabilisées, précise Canon. Tous sont compatibles avec les montures RF (mais avec un facteur X1,6 sur les optiques), Canon proposant aussi uneCes boitiers affichent de bonnes performances à haute cadence,. Tous sont équipés de l'autofocus Dual Pixel CMOS AF II célèbre de la marque, capable de fixer l'oeil humain mais aussi de nombreux animaux. Mieux, ça marche aussi avec les véhicules !Les deux boitiers sont un peu différents : là où le R7 reprend les lignes du R6,-un record ! Tous embarquent un viseur numérique et un écran articulé, idéal pour la photo animalière mais aussi la vidéo !Et justement, les deux boitiers permettent de. Il est possible de monter à 60FPS, mais avec un crop assez prononcé. Il s'agit sans doute d'un bridage logiciel, car la puce Digic X a priori identique.Autre différence, le R7 embarque, contre de l'USB 3.2 Gen 2 sur le R7, qui est d'ailleurs compatible MFI ! L'appareil sera reconnu nativement par les appareils iOS et les deux boitiers pourront être chargé via la prise USB C et proposent du Wifi (2,4 Ghz) et le Bluetooth 4.2. Enfin, on regrettera, un vrai frein pour la partie vidéo alors que les deux proposent du micro HDMI (type D) et une prise micro (mini jack).Enfin, voici les prix :