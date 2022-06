2022 : Mac mini M2/Pro, MacBook Pro M2 Pro/Max, Mac Pro M2 Ultra/Extrême...?

La nouvelle Apple TV, portant le nom de code J255, serait en cours de développement [...] Elle aurait une puce A14 et un Go supplémentaire de RAM. Ce qui permettrait d'avoir des capacités de jeu supplémentaires avec tvOS 16. Le HomePod, portant le nom de code B620, aurait la même puce S8 que l'Apple Watch Series 8 et serait plus proche du HomePod classique en termes de taille et de performances audio, plutôt qu'un nouveau HomePod mini. Le nouveau HomePod aurait un écran sur le dessus, avec peut-être des fonctionnalités multi-touch.

Après une petite pause, le journaliste de Bloomberg semble avoir retrouvé une boule de cristal toute neuve.Pour rappel, il avait déjà prédit uneen terme de sorties produits, et les dernières annonces semblent lui donner raison. Ainsi, il serait questionMais, qui équiperait les prochains MacBook Air 13 pouces (voire une version en 15 pouces), iMac . Et -peut-être-, qui n'en serait qu'aux premiers stades de développement et dont on ne sait s’il serait un MacBook, un MacBook Air , un MacBook Pro A cela, s’ajouteraient(apparemment ce dernier serait plus proche de l'original au niveau de la taille), mais aussi le casque ARVR (fin 2022 ? début 2023 ?).