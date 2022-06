iPhone 14, Apple et la presse, AR/VR, syndicat : c'est l'heure du Buzzomètre !

Buzzomètre

Désormais,pour ceux qui n'ont pas pu regarder l'émission. Au menu de cette semaine, une plus grosse batterie pour l'iphone, Tim Cook tease son casque VR, Arrêt sur Image dénonce une "machine à tuer le journalisme", un premier syndicat en Apple Store US, et 55M d'AirTags déjà écoulés...